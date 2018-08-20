Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать

Пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился в аэропорту, надел костюм феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн» и устроил дебош на борту. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в самолете, вылетавшем из лондонского аэропорта Станстед в польский город Краков. «Наш рейс был задержан из-за переодетого в фею мужчины, который грозил зарезать всех пассажиров», — рассказал один из попутчиков дебошира Дэн Мэй. «Позже прибыли офицеры полиции и усмирили мужчину», — добавил он.

В связи с этим представители Ryanair настаивают на ограничении продажи алкоголя в аэропортах. «Наш главный приоритет — безопасность клиентов, экипажа и авиалайнеров, поэтому мы не потерпим неподобающего поведения на своих рейсах. Мы запрещаем пьяным пассажирам подниматься на борт наших самолетов», — заявил агент Ryanair в интервью The Sun.

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В июне пассажиры самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Дублина на Ибицу, устроили дебош, который привел к внеплановой посадке. 20 туристов вели себя настолько непристойно, что пилоту пришлось посадить самолет раньше времени в аэропорту Бове в Париже. Троих зачинщиков драки, из-за которых рейс задержался на 2 часа 40 минут, после приземления арестовала полиция.

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