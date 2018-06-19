Десятки ирландцев устроили потасовку в самолете и сорвали рейс на Ибицу

Пассажиры, летевшие на рейсе ирландской авиакомпании Ryanair, устроили дебош и вынудили бортпроводника совершить внеплановую посадку. Об этом сообщает Independent.ie.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Дублина на Ибицу утром 16 июня. 20 пассажиров вели себя настолько непристойно, что пилоту пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Бове в Париже. Троих зачинщиков дебоша, из-за которых рейс задержался на 2 часа 40 минут, после приземления арестовала полиция.

Командир воздушного судна рассказал, что ирландцы начали распивать алкогольные напитки еще в аэропорту Дублина. Теперь Ryanair планирует запретить туристам выпивать в аэропортах раньше 10:00.

«Именно из-за таких случаев мы призываем аэропорты запретить продажу алкоголя до десяти утра и ввести лимит на употребление выпивки в размере не более двух стаканов на человека», — заявил представитель авиакомпании.

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В июне компания друзей сорвала рейс в чешскую столицу Прагу из-за своего непристойного поведения на борту. Инцидент произошел в британском аэропорту Бристоль в самолете английского лоукостера EasyJet. После посадки на борт группа пьяных туристов, которые отмечали мальчишник, начала шумно себя вести. В результате сотрудники авиакомпании отменили рейс и сняли с него всех пассажиров.

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