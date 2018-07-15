Пассажиры самолета переборщили с алкоголем и не попали в Москву

Нескольких пьяных пассажиров сняли с ночного рейса из Уфы в Москву из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, шестеро пассажиров, которые должны были лететь самолетом авиакомпании S7, выпивали в кафе аэропорта и переусердствовали с алкоголем. Уже на борту воздушного судна они начали вести себя неадекватно.

Командир корабля отказался везти дебоширов, и с рейса сняли шесть человек. Одним из них оказался 8-летний ребенок, чьи родители также были участниками дебоша.

В июле несколько десятков пассажиров, следовавших рейсом из Дублина на Ибицу, устроили дебош на борту самолета и вынудили командира корабля совершить аварийную посадку в аэропорту Бове, в 70 километрах от Парижа.

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