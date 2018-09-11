Кинокритик пришла на премьеру фильма о подлодке «Курск» и ждала хэппи-энд

На Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера фильма Томаса Винтерберга «Курск», посвященного гибели одноименной российской подлодки в 2000 году. Пришедшие на премьеру зрители не представляли, о чем фильм, а одна из кинокритиков из Великобритании после сеанса призналась, что ожидала в ленте хэппи-энд, пишет «Афиша.Daily».

Главными героями в «Курске», производством которого занялась французская студия Люка Бессона EuropaCorp, выступил капитан-лейтенант Михаил Калеков (Маттиас Схунартс), его жена Татьяна (Леа Сейду) и глава английского спасательного отряда Дэвид Расселл (Колин Ферт). Отмечается, что упоминаний о президенте России Владимире Путине, избранном во время реальных событий, связанных с подлодкой, на первый срок, в ленте не было.

6 сентября в сети появился первый трейлер «Курска». Фильм выйдет в мировой прокат 7 ноября. Дата российской премьеры пока неизвестна. Как передавала радиостанция «Говорит Москва», создатели ленты еще не подавали в Министерство культуры России заявку на прокатное удостоверение, без которого ее не допустят к показу в кинотеатрах.

В марте Бессон признался, что убрал из сценария «Курска» персонажа, воплощающего президента России Владимира Путина.

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