Фанаты попросили Макгрегора подраться с Нурмагомедовым под Егора Крида

Российские болельщики попросили ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора выйти на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под песню музыканта лейбла Black Star Егора Крида.

Пользователи оставили в Instagram ирландца сотни комментариев с хештегом #ВыйдиПодКрида. Сам Макгрегор пока ничего не ответил.

Флешмоб начался на фоне конфликта Нурмагомедова с Кридом и Тимати. Боец из Дагестана назвал «невеликой потерей» отмену концерта Егора Крида в Махачкале, что вызвало недовольство рэперов. Спортсмен в жесткой форме ответил на обращение Тимати, заявив, что «каждая тварь ответит за свои слова».

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября на турнире UFC 229.

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