Пойман обокравший Шакиру и Жерара Пике вор в законе

В Каталонии полицейские задержали грузинского вора в законе Гочу Майсурадзе, обвиняемого в краже в доме певицы Шакиры и футболиста «Барселоны» Жерара Пике. Об этом во вторник, 11 сентября, пишет «Прайм Крайм».

По данным Estrella Digital, Майсурадзе, известный по прозвищу Гогита, был задержан вместе с восемью подельниками. Как установило следствие, он контролировал криминальные группы, грабившие богатые дома и квартиры в Барселоне и на побережье Средиземного моря. Грузинский вор в законе требовал от грабителей половину их добычи, а если те отказывались делиться — расправлялся с членами группировки. Теперь он обвиняется в избиении людей, похищении и пытках.

Суд в Каталонии отказал Майсурадзе и его подельникам в освобождении под залог. Все находятся под стражей.

Шакиру и ее супруга Жерара Пике обокрали в июне. Преступники воспользовались грозой в Барселоне, проникли в помещение и вынесли драгоценности, часы и украшения. Хозяев в доме не было, так как певица гастролировала по Европе, а Пике находился в расположении сборной Испании, которая начала подготовку к чемпионату мира 2018 года.

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