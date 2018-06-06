Преступники воспользовались грозой и ограбили Пике с Шакирой

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вместе с женой Шакирой стал жертвой воров. Об этом сообщает AS.

По информации издания, грабители воспользовались грозой в Барселоне и попали в дом футболиста незамеченными. Злоумышленники вынесли из дома драгоценности, часы и украшения. В материале отмечается, что никто не пострадал.

В момент ограбления в доме никого не было, так как Шакира гастролировала по Европе, а Пике находился в расположении сборной Испании, которая начала подготовку к чемпионату мира 2018 года.

Родители Пике заявили в полицию, которая начала расследование.

Футболист и певица состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: пятилетнего Милана и трехлетнего Сашу.

В августе 2017-го была ограблена итальянская теннисистка Роберта Винчи. Воры вынесли из дома спортсменки все завоеванные ею трофеи.

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