Белоруска полгода сидела сложа руки и получала зарплату

Жительница белорусского Слуцка Лариса Григорович шесть месяцев приходила на работу, ничего не делала, но получала зарплату, сообщает издание Kurjer.info.

Женщине платили 270 белорусских рублей (примерно 8,5 тысячи российских рублей — прим. «Ленты.ру»). Григорович просила дать ей подработку или сократить, но руководству нечем ее занять.

В декабре прошлого года белоруска устроилась работать заведующей пунктом проката на городском стадионе. Зимой она выдавала коньки и лыжи, а весной сезон закончился и посетители перестали приходить. По ее словам, при приеме на работу директор стадиона сказал, что в теплое время года можно будет подрабатывать в билетной кассе.

«Когда открылась касса стадиона, то оказалось, что там уже работает пенсионерка. А мне директор сказал: “Идите и сидите в кабинете”», — сетует 51-летняя женщина.

В течение полугода Григорович приходила на работу и семь часов сидела за пустым столом в кабинете. Ей предлагали мыть сиденья на стадионе перед матчами, но такая подработка женщине не подошла, а других вакансий не оказалось.

«Психологически это очень тяжело и угнетает. Человек на работе должен что-то делать. Кроме того, на 270 рублей трудно прожить, у меня есть дочь-школьница», — рассказала Григорович.

Женщина обращалась в управление по образованию, спорту и туризму Слуцкого районного исполкома, в управление по труду, занятости и социальной защите, к председателю Совета депутатов и в другие организации. В апреле председатель Слуцкого райисполкома сказал работодателям Григорович сократить ее, если нет работы, но соответствующего приказа не поступало.

Григорович 25 лет была социальным работником, но сменила место работы по состоянию здоровья. У нее есть возможность подрабатывать в другом месте или уволиться. Стадион пока не планирует сокращать должность заведующей пунктом проката.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!