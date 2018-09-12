Интимные фото топ-модели Кендалл Дженнер слили в сеть

Хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фото известных личностей, выложили на своем сайте подборку обнаженных снимков топ-модели Кендалл Дженнер.

В сопроводительном посте преступники заметили, что отныне Дженнер можно считать «верховной шлюхой» в семействе Кардашьян. «Конечно, ее выпукло-павианозадным сестрам Ким и Кайли это не понравится, но они должны отдать Кендалл должное, ведь ни одна из них не сделала ничего развратного за довольно долгое время», — заключили хакеры.

В грубых выражениях они предположили, что перещеголять Дженнер сможет только ее «трансгендерный папочка», — если в ближайшие пару месяцев опубликует снимок своих «переделанных» гениталий.

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Опубликованная галерея представляет профессиональную фотосессию Дженнер для книги фотографа Рассела Джеймса (Russell James) под названием Angels 2018 Collector's Edition.

Группировка Celeb Jihad ведет блог, где публикует обнаженные фото звезд. Их жертвами становились такие знаменитости как Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн, Рианна. Весной 2018 года хакеры обнародовали интимные снимки невесты британского принца Гарри Меган Маркл, которая сейчас является членом монаршей семьи.

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