Виновника самой массовой утечки снимков голых звезд посадили

Жителя штата Коннектикут Джорджа Гарофано (George Garofano) приговорили к восьми месяцам тюрьмы за похищение фотографий 240 человек, в том числе снимков голливудских актрис Дженифер Лоуренс, Кейт Аптон, Кирстен Данст и Мэри Элизабет Уинстед. Об этом пишет The Guardian.

В апреле 26-летний Гарофано признал, что разработал фишинговую схему, которая позволила ему получить доступ к облачному сервису iCloud, где хранятся данные пользователей Apple.

В период с апреля 2013 по октябрь 2014 года он рассылал пользователям электронные письма, стилизованные под официальные письма Apple. Проходившие по ссылке жертвы отправлялись на фишинговую страницу, где от них требовалось ввести актуальные учетные данные. Благодаря полученной информации, Гарофано в течение 18 месяцев имел доступ к фото и видео сторонних пользователей.

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Всего по делу о похищении личных данных из iCloud были задержаны четыре человека. Они получили сроки от 9 до 18 месяцев заключения. Гарофано попросил суд смягчить наказание, поскольку он уже пострадал от «серьезных последствий» своих действий.

Откровенные частные снимки знаменитостей попали в общий доступ в начале сентября 2014 года. Спустя два года группировка Celeb Jihad вновь распространила эти же фотографии, выдав их за свежий взлом. По словам Лоуренс, после обнародования интимных фото она продолжительное время испытывала психологические проблемы. Девушка также призывала ужесточить законы об использовании персональных данных.

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