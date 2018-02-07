Дженнифер Лоуренс затравили старыми обнаженными снимками

Хакерская группировка Celeb Jihad, специализирующаяся на публикации интимных фото звезд, опубликовала снимки актрисы Дженнифер Лоуренс.

В посте содержались три фотографии, которые появились в публичном доступе в результате массового взлома аккаунтов голливудских звезд на iCloud в сентябре 2014 года. Анонимы попытались выдать публикацию за собственный взлом, взяв старые снимки и обработав их в фоторедакторе.

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Они также традиционно сопроводили публикацию оскорблениями. В комментариях некоторые пользователи заметили обман и начали обвинять «хакеров» в попытке угнаться за дешевой славой.

На сайте Celeb Jihad часто появляются украденные или старые фотографии знаменитостей, а также снимки обнаженных девушек, лишь отдаленно похожих на известных личностей. В сентябре 2016 года голливудской актрисе Эмме Уотсон удалось добиться удаления своих фотографий с Celeb Jihad.

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