Раскрыты факты опытов на советских офицерах с применением «Новичка»

Боевое отравляющее вещество класса «Новичок» могли испытывать на советских военнослужащих, сообщает издание «Проект» со ссылкой на судебные материалы и свидетельства участников исследований. Верховный суд (ВС) подтвердил как минимум один факт опыта на человеке с использованием поражающего вещества.

В 2002 году Верховный суд вынес определение по делу Владимира Петренко, который утверждал, что в 1982-м служил на секретном объекте в городе Шиханы Саратовской области, и на нем протестировали неизвестное вещество. Позже у Петренко нашли десятки заболеваний, он подал иск о компенсации вреда здоровью.

ВС подтвердил, что эксперимент проводился, но пришел к выводу, что Петренко не пострадал в результате опыта. «Заболевание имелось у истца до его прибытия к прохождению службы в войсковую часть, его доводы о причинении вреда здоровью в ходе эксперимента в 1982 году подтверждения не нашли… Вред здоровью истца причинен не в ходе проведения эксперимента в 1982 году, и после проведения эксперимента он не нуждался в медицинской помощи и реабилитации», — говорится в определении.

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В материалах также имеется объяснение подполковника медицинской службы Поспелова, которое свидетельствует о том, что в опытах участвовали и другие военнослужащие. «Воздействию таких же концентраций при тех же временных сроках контакта с веществом подвергались также лица, которые в настоящее время продолжают нести службу и не предъявляют никаких жалоб на состояние своего здоровья», — заявил Поспелов в 1993 году, отвечая на вопросы прокурора.

Кроме того, в эксперименте участвовала контрольная группа: ее члены дышали плацебо, то есть не подвергались воздействию вещества, но не знали об этом. Сам Петренко в одном из интервью говорил, что «расписываясь в бухгалтерии за деньги, обратил внимание, что со сходной формулировкой в бумаге было записано еще около 40 офицеров».

Что именно тестировали на Петренко — неизвестно. Ученый Владимир Углев, которому удалось синтезировать вещество класса «Новичок», подтвердил, что это могли быть именно эти вещества в допороговых дозах. Как следует из объяснений Поспелова, сразу после эксперимента у Петренко были выявлены «изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови». «Это происходит в результате применения фосфорорганических отравляющих веществ, по такому принципу действует "Новичок"», — добавил Углев.

О том, что в Шиханах разработали боевое отравляющее вещество «Новичок», рассказал в начале 1990-х ученый Вил Мирзаянов. Против него было возбуждено уголовное дело за нарушение гостайны, которое закрыли в 1994 году. С 1995-го Мирзаянов живет в США.

4 марта в британском городе Солсбери было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти утверждают, что пострадавших отравили с помощью «Новичка» агенты ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Россия отрицает обвинения в причастности к случившемуся.

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