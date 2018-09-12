Умер иллюстратор книг Чуковского и Маршака

Художник-иллюстратор Владимир Радунский скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщил его друг, поэт Лев Рубинштейн в Facebook.

Рубинштейн также поделился одним из последних сообщений, присланных ему Радунским: «А ты, верно, не читал моих предыдущих посланий. А там и картинки всякие я тебе, и юмор такой тонкий, и философия всякая. И тонко так все написано, на подтексте, особенно про гомосексуализм. Вот верно про вашу нацию говорят, что не читатели вы, а писатели. Ну хорошо, не читай, пожалуйста, но предупреждаю, вот умру я, реветь будешь, как белуга, что пренебрегал».

Причина смерти, дата и место похорон художника пока неизвестны.

Радунский создал книжные иллюстрации к произведениям таких литераторов, как Самуил Маршак, Марк Твен, Корней Чуковский, Иосиф Бродский и Даниил Хармс. Помимо этого, он выпускал книги собственного сочинения.

Радунский родился на Урале в 1954-м, эмигрировал из СССР в 1982 году и последние годы жил в Риме. В 2017 году художник создал декорации и костюмы к балету «Дон Кихот» в Римской опере.