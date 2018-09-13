Министр здравоохранения Подмосковья рассказал о программе «Ветеран»

Около десяти тысяч бесплатных лекарственных препаратов доставили ветеранам-льготникам в Подмосковье с начала года, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 сентября.

«В Московской области с 2015 года реализуется проект "Ветеран", в рамках которого ветераны-льготники получают адресную помощь. Только в январе-августе текущего года было выполнено более 1,6 тысячи доставок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ветеранам на дом 190 ветеранам», — рассказал Марков.

Министр отметил, что благодаря проекту ветераны получают все социально значимые лекарственные препараты. Доставка препаратов осуществляется в 25 муниципальных образованиях Подмосковья.

7 августа Марков сообщил, что областной запас медикаментов как минимум до конца года позволит обеспечивать нуждающиеся категории граждан. С начала года, по его словам, было выдано препаратов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Министр добавил, что при необходимости лекарства приобретаются в индивидуальном порядке.

Помимо ветеранов, эта услуга доступна одиноким, пожилым и маломобильным гражданам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что пожилые граждане Подмосковья должны чувствовать заботу властей. Он призвал власти создать необходимые условия для комфортной жизни старшего поколения. Он также призвал развивать социальные службы. Глава региона также распорядился сохранить льготы для пенсионеров.