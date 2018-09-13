Британцы выступили против российского спорта

Британская антидопинговая комиссия спортсменов обратилась к руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) с открытым письмом в преддверии заседания исполкома организации. Сообщение появилось на сайте Sports Integrity Initiative.

В письме британские спортсмены просят не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА): «От имени британской антидопинговой комиссии спортсменов и других атлетов со всего мира мы просим вас настаивать на сохранении нынешней позиции WADA относительно восстановления членства России в организации».

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По мнению британских спортсменов, требования, которые были выдвинуты России в соответствии с дорожной картой, не выполнены. «Возвращение РУСАДА в таких условиях станет катастрофой для чистого спорта. Спортсмены настаивают на том, чтобы WADA придерживалось дорожной карты и не сворачивало с пути, не подводило чистый спорт», — отметили в комиссии.

Очередное решение о статусе РУСАДА будет принято 20 сентября на исполкоме WADA, который пройдет на Сейшельских островах.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

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