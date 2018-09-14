Представитель РПЦ назвал крест заменой документам

Протоиерей Дмитрий Смирнов, выступавший на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе, отказался надевать бейдж участника, пояснив, что его документом является крест. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Да зачем все это?», — спросил Смирнов, повертев в руках бейдж. «Крест — вот мои документы», — заявил священник.

Охранник, работавший на мероприятии, добавил, что «у батюшки и так видно, что он вип».

Выступая на конгрессе, протоиерей заявил, что образование «рассыпалось», когда «стало неудобно» говорить про Христа. Люди осваивают знания, но они не складываются у них в целостный образ, считает священник. «И человек остается в нравственных качествах существом противным, вредным и даже самоубийственным», — уверен Смирнов.

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Представитель РПЦ также заявил, что в европейской культуре наблюдается такое явление, как лицемерие, «христианские народы вырождаются и под хоругвями превращаются в свою противоположность, благодать Христа выхолащиваются».

«Мол, у человека есть какие-то права. Права на жизнь есть у террористов, садистов. Но детей можно убивать сколько угодно. Но все молчат, но постхристианский человек считает, что проблемы нет», — сказал протоиерей.

Сенатор Елена Мизулина, которая также участвует в конгрессе, со своей стороны заявила, что пропаганда нетрадиционных семейных ценностей ведет к уничтожению человечества. При этом Мизулина отметила, что в России рождаемость выросла в несколько раз. «Дрогнут крепости этих нетрадиционщиков!» — заверила сенатор.

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