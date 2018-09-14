Longines представил управляемые со смартфона часы

Швейцарская часовая компания Longines выпустила модель Conquest V.H.P. GMT Flash Setting. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 сентября.

На новых кварцевых спортивных часах из коллекции Conquest V.H.P. “Very High Precision“ можно менять часовой пояс либо вручную, либо используя светорегулируемую систему управления «флэш-сеттинг», которая устанавливает время с помощью последовательности вспышек на смартфоне.

Фото: Longines 1 /4

При этом не требуется подключение внешних коммуникаций (Wi-Fi или Bluetooth): информация, записанная в приложении, передается через последовательность вспышек смартфона, которые регистрируются сквозь отверстие в циферблате в положении «12 часов». Своп-функция, в свою очередь, позволяет менять время домашнего региона на время в пункте назначения одним нажатием на заводную головку.

Материалы по теме Пространство времени Тайны музея фирмы, делавшей часы для Эйнштейна и Амундсена

Часы предлагаются в корпусе диаметром 41 либо 43 миллиметра из стали или с PVD-покрытием черного цвета с циферблатом синего, угольно-черного, серебристого или черного цветов. Часы снабжены браслетом из стали и с PVD-покрытием черного цвета или каучуковым ремешком синего или черного цвета.

Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!