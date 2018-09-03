Россиянин вышел в финал престижной швейцарской часовой премии

Оргкомитет часовой премии Гран-при высокого часового искусства (Grand Prix d'Horlogerie de Genève) объявил финалистов. Об этом сообщается на сайте премии.

В числе часов, отобранных жюри, — две модели, созданные российским часовщиком Константином Чайкиным: Clown (в номинации "Petite Aiguille" — демократичные часы) и Automaton Joker (номинация Mechanical Exception («Исключительная механика»)). Вторая модель создана Чайкиным в соавторстве с часовщиком Свендом Андерсеном (бренд Andersen Genève SA). В 2017 году в финал Grand Prix d'Horlogerie de Genève вышла модель россиянина Joker, однако приза не получила.

Octo Finissimo Minute Repeater Carbon, Bvlgari Фото: Bvlgari 1 /5

Среди других номинантов — модели Bvlgari (Octo Finissimo Minute Repeater Carbon и Lvcea Tubogas Skeleton), Montblanс (1858 Pocket Watch Limited Edition 100), Van Cleef & Arpels (Secret de Coccinelle), Chanel (Boy-friend Skeleton и Bouton de Camélia), Longines (Record), Vacheron Constantin (Les Aérostiers — Paris 1783) и другие.

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«В этом году подготовка к Гран-При была более осознанной, — рассказал Константин Чайкин «Ленте.ру». — К выбору категории я подошел более ответственно и внимательно, изучив предыдущий опыт. Тем более удивительно и приятно, что обе модели попали в шорт-лист. Automaton Joker — это первая коллаборация между двумя членами Академии независимых часовщиков (AHCI) — сооснователем Академии Свендом Андерсеном и мною, ее действующим президентом. Часы имеют два циферблата: внешний — с необычной антропоморфной индикацией времени, и циферблатом с внутренней стороны, на котором с помощью сложного устройства-автоматона приводятся в действие фигурки, изображающие карточную игру».

Победители Grand Prix d'Horlogerie de Genève будут объявлены 9 ноября 2018 года на 18-й церемонии награждения GPHG, которая состоится в Женевском историческом театре «Леман».

Часовой конкурс Grand Prix d'Horlogerie de Genève проводится с 2001 года. Эксперты выбирают лучшие, на их взгляд, женские и мужские модели в различных номинациях, а также вручают «Золотую стрелку» — гран-при для самой интересной модели года.

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