Ulysse Nardin представил модель со сланцевым циферблатом

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin представила модель Executive Tourbillon Skeleton «Free Wheel». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.

Часы в 44-миллиметровом корпусе из розового золота с циферблатом из сланца или в корпусе белого золота с циферблатом сотовой структуры оснащены мануфактурным механизмом калибра UN-176 с инновационным кремниевым спуском Ulysse Nardin Anchor. Он представляет собой круглую кремниевую рамку с анкерной вилкой, находящейся в подвешенном состоянии: поскольку в конструкции нет традиционных рубинов, при колебаниях практически не происходит потери энергии.

Фото: Ulysse Nardin

Циферблат со скелетонизированными часовой и минутной стрелками защищен специально разработанным куполообразным сапфировым стеклом сложной формы и открывает для обзора колесную передачу, турбийон, мосты в форме бумерангов и индикатор запаса хода на отметке «4 часа» (он составляет 7 дней).

Модель снабжена ремешком из матовой кожи аллигатора с карбоновым напылением.

Ulysse Nardin — швейцарская часовая мануфактура, основанная в 1846 году в городе Ле-Локль. Изначально она специализировалась на производстве морских хронометров, в настоящее время выпускает наручные механические часы для мужчин и женщин.

В мае мануфактура Ulysse Nardin показала в московском креативном пространстве Troyka Multispace коллекцию Freak. Клиентам предложили модель Freak Vision, с успехом дебютировавшую на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве в январе 2018 года, и линию Freak Out, в которую вошли три новинки — Black Gold, Blue Gold и Freak Out of the Blue.

