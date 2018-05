Швейцарцы представили часы с импульсными колесами

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin показала в московском креативном пространстве Troyka Multispace коллекцию Freak. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Московским ценителям предложили модель Freak Vision, с успехом дебютировавшую на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве в январе 2018 года, и линию Freak Out, в которую вошли три новинки — Black Gold, Blue Gold и Freak Out of the Blue.

Фото: Ulysse Nardin

Инновационная конструкция мостов модели Freak с двумя импульсными кремниевыми колесами, закрепленными в центре, заменяет традиционный анкерный спуск. 18 зубьев каждого колеса передают энергию на баланс — каждый в своем направлении. Механизм не тебует смазки: он разработан так, чтобы весь импульс направлялся на вращение балансового колеса, уменьшая трение в сравнении с традиционным спуском. Благодаря слабому углу наклона, сила трения сведена к минимуму.

Материалы по теме Игра на время Часовщики усложняют механизмы в угоду богатым покупателям

Модели Freak Out отличает инновационный дизайн. Freak Out Black Gold выдержан в черном цвете с колесной передачей из золота, Freak Out Blue Gold — в синем цвете с колесной передачей из серебра, Freak Out of the Blue — синий циферблат с золотым нанесением.

Ulysse Nardin — швейцарская часовая мануфактура, основанная в 1846 году в городе Ле-Локль. Изначально она специализировалась на производстве морских хронометров, в настоящее время выпускает наручные механические часы для мужчин и женщин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!