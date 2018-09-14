Названы новые мишени для санкций против России

Минфин США рассматривает возможность введения санкций против крупнейшего российского авиаконцерна «Сухой». Как сообщает «Коммерсантъ», с соответствующим заявлением выступил 13 сентября в Конгрессе помощник министра Маршалл Биллингсли.

По его словам, санкции последуют, если подтвердится, что военные самолеты «Сухого» (например, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С) использовали при химических атаках в Сирии. «Конечно, мы очень обеспокоены тем, что самолеты могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии», — заявил чиновник.

«Сухой» специализируется на производстве военной авиации и входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию. Также «Сухой» владеет АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое так же автоматически попадет под санкции.

В ОАК заявили, что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски», но заявление чиновника Минфина США «комментировать преждевременно». По словам источников на авиационном рынке, вероятность введения санкций довольно высока. Прежде всего они могут задеть ГСС, поскольку в военных самолетах, в отличие от гражданских моделей, не используются комплектующие из стран НАТО. ГСС и ОАК уже приняли стратегическое решение о замещении этих комплектующих, но это займет порядка четырех лет.

В июле 2006 года «Сухой» уже попадал под санкции США после обвинения в поставках в Иран технологий двойного назначения. Тогда санкции отменили спустя несколько месяцев — в ноябре того же года.

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