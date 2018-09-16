Масштабные военные учения в России станут регулярными

Крупномасштабные военные учения в России будут проводиться на регулярной основе. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план, — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения (Восток-2018 — прим. «Ленты.ру») и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет», — сказал он.

По словам министра, государственная программа вооружения рассчитана на 10 лет, однако Верховному главнокомандующему требуется чаще проверять, как идет ее реализация.

В данный момент на Дальнем Востоке с 11 по 17 сентября идут учения «Восток-2018», которые стали самыми крупными за последние 37 лет. В них задействованы почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, около 36 тысяч единиц бронетранспорта, около 80 кораблей и судов обеспечения Северного флота, Воздушно-десантные войска, более тысячи самолетов дальней и военно-транспортной авиации Военно-космических сил, а также военные из Китая и Монголии.

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