В Ростове-на-Дону следователи обнаружили покерный стол рядом с гробами

Нелегальный игровой клуб, замаскированный под бюро ритуальных услуг, ликвидировали правоохранительные органы в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального Следственного управления Следственного комитета России Галина Гагалаева.

«В подвальном помещении обнаружен покерный стол, около пяти тысяч игровых фишек на общую сумму более семи миллионов рублей, 37 колод игральных карт, иные предметы и атрибуты игорного бизнеса, а также наличные деньги. Здесь же следователи изъяли блокноты с черновыми записями выигрышей и проигрышей игроков», — рассказала Гагалаева.

Рядом с игровым помещением действительно находились несколько гробов и поминальные венки, причем они не смущали игравших. Более того, один из мужчин, которого оперативники местной полиции и следователи застали в помещении, объяснил свое присутствие именно желанием «приобрести себе гроб про запас».

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» (пункт «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ). Подозреваемым является 40-летний житель города Ростов-на-Дону, чья личность не разглашается.

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