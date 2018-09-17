Кот подбросил хозяину наркотики

В Великобритании кот принес хозяину пакет с наркотиками. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Бристоль на юго-западе Англии. Полиция округа Эйвон и Сомерсет рассказала в Twitter о необычном вызове. Один из жителей города заявил, что кот принес ему пакет с некими таблетками, на вид напоминающими наркотики.

Полицейские приехали на вызов и обнаружили сверток, рядом с которым свернулся калачиком кот. Представители ведомства пока не могут сказать, какое именно вещество обнаружил питомец, но подозревают, что это наркотики класса А (в этот перечень входят героин, кокаин, метадон, метилтиоамфетамин, ЛСД и экстази). Таблетки направили на экспертизу.

«Забудьте о полицейских собаках, нам стоит начать тренировать кошек», — пошутили стражи порядка в связи с произошедшим.

В апреле сообщалось, что завязавший с наркотиками и алкоголем козел по кличке Виски отправился на курсы терапевтических животных. Его первый хозяин заставлял его употреблять кокаин и виски, но зоозащитники отобрали у него животное и вылечили его.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!