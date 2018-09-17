Власти Подмосковья отчитались о проверке льготных лекарств

Качество почти 780 наименований льготных лекарственных препаратов проверили в Подмосковье с 2017 года, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.

«Всего в указанный период проверено 45 процентов наименований льготных лекарств», — сообщил Марков.

Министр уточнил, что проверка качества препаратов осуществлялась экспресс-методом. По словам Маркова, обеспечение льготных категорий граждан необходимыми медикаментами является важной задачей. Однако, подчеркнул он, необходимо также представлять людям качественные препараты. Этот вопрос находится на контроле ведомства, заверил он.

Он добавил, что наряду с выездными проверками Министерством здравоохранения совместно с правоохранительными органами ведется работа по пресечению незаконной продажи лекарств через интернет.

В середине августа сообщилось о создании в регионе системы контроля, которая позволяет предотвратить попадание на склады недоброкачественных лекарств. Тогда министр отмечал, что специалисты незамедлительно реагирует на любые обращения по возможным нарушениям.