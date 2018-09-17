Повешенный в камере омоновец заинтересовал ООН

Три спецдокладчика ООН заинтересовались делом бывшего омоновца Артема Тронина, который был найден повешенным в пермской ИК-37 1 января этого года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард, спецдокладчик по вопросу о пытках и жестоком обращении Нильс Мельцер и спецдокладчик по праву на физическое и психическое здоровье Дайнюс Пурас в апреле запросили через МИД России, как продвигается расследование.

В ответе российской стороны говорится, что медики выявили у Тронина склонность к самоубийству, его суицидальное поведение носило «демонстративно шантажирующий характер». Опрошенные сотрудники колонии заявили, что обращались с Трониным вежливо. Камера видеонаблюдения показала, что никто не заходил к нему в камеру в ночь на 1 января. На простыне и одежде погибшего нашли только его ДНК. Нет объективных доказательств, что смерть Тронина вызвана пытками или жестоким обращением, говорится в ответе для ООН.

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При этом российская сторона не стала комментировать данные о травмах на теле погибшего. Спецдокладчики ООН, в частности, отмечали, что на шее Тронина обнаружен след, который говорит о том, что погибшего душили сзади.

Расследование смерти Тронина продлили до 1 октября.

Бывший сотрудник ОМОН Артем Тронин в 2012 году получил 12 лет за избиение и незаконное лишение свободы. Его направили в пермскую ИК-22, через год он принял ислам. В 2016 году Тронина перевели в ИК-37. Он написал жалобу, что его и еще одного заключенного избила охрана после замечания о неработающем душе. Против второго пострадавшего было возбуждено дело о дезорганизации работы колонии, Тронин выступал свидетелем в суде. Бывший омоновец провел год в одиночной камере в другой колонии, а в конце ноября 2017 года вернулся в ИК-37, где начальником оперчасти стал сотрудник, против которого Тронин свидетельствовал. 3 января матери Тронина позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын был убит, а затем повешен на простыне. В морге поселка рядом с колонией она нашла его тело.

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