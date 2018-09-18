Из жизни
 
Последние новости
Путин назвал причину гибели российского Ил-20
В российских документах по малайзийскому «Боингу» нашли нестыковки
Портрет Путина месяц провисел в отеле Трампа как ни в чем не бывало
Перешедшего на сторону ДНР экс-сотрудника СБУ показали на видео
На Tesla завели уголовное дело
Российские борцы с экстремизмом не увидели плохого в призывах бить геев
Вылавливание трупа из реки обернулось спасением секс-куклы
Италию оставили без футбольного чемпионата
Данные 11 миллионов человек оказались в открытом доступе
В Сирии после уничтожения Ил-20 заговорили об одной крови с Россией
Новости партнеров

Одноногая красавица стала финалисткой «Мисс Италия»

Перейти в «Мою Ленту»

В финал конкурса красоты «Мисс Италия» вышла девушка без ноги. Об этом сообщает издание Metro.

18-летняя Кьяра Борди (Chiara Bordi) стала одной из трех финалисток, однако уступила корону другой участнице конкурса. После выхода в финал на нее обрушились потоки оскорблений в соцсетях. «За тебя голосуют только потому, что ты калека», — цитирует ANSA один из комментариев.

«У меня нет ноги, но у вас нет ни сердца, ни мозгов», — ответила девушка ненавистникам. Она написала в Facebook, что ее не интересовала победа. Ей хотелось показать миру, что жизнь может быть прекрасна даже при инвалидности.

В защиту Кьяры Борди выступили итальянские политики, артисты и спортсмены. «Если оценить все, то комплименты перевесят оскорбления», — написала ей паралимпийский атлет Джуси Версаче (Giusy Versace), избранная в парламент от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

Кьяра Борди лишилась ноги в 13 лет, когда ехала на велосипеде и попала под автомобиль. Ей ампутировали ступню и часть голени. Теперь она пользуется протезами, в том числе позволяющими носить обувь на каблуках.

В 2017 году сообщалось, что жительница Шотландии Стейси Пэрис (Stacy Paris), принимавшая участие в Неделе альтернативной моды в Белфасте, стала первой британской моделью, у которой ампутированы обе ноги.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Teenager with prosthetic leg makes Miss Italy finals
First disabled Miss Italy contestant row
Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум на протезах
Африканская девушка с разноцветной кожей стала моделью
Пережившие мастэктомию модели вышли на подиум Недели моды в Нью-Йорке
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0317 сентября

«Ты же из России, как же так?»

История россиянки о жизни в Германии
17:52Сегодня

Полицейский сопровождал премьера Японии и потерял заряженный пистолет

20:16Сегодня

Вылавливание трупа из реки обернулось спасением секс-куклы

18:07Сегодня

В Сибири попугай сбежал из дома и спутался с голубями

Из жизни00:0430 августа
Джон Майатт

«В тюрьме меня звали Пикассо»

Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
16:47Сегодня

Таксист высадил пассажирок посреди дороги за громкий разговор

15:16Сегодня

Вслед за нашпигованной булавками клубникой в Австралии нашли яблоки с иглами

15:42Сегодня

Австралийка восемь лет имитировала рак ради денег и любви

Из жизни00:0222 августа
Михаил Фоменко

Русский Тарзан

Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
06:33Сегодня

Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал

14:04Сегодня

Умер самый старый дельфин в неволе

12:40Сегодня

Честный школьник вернул найденные на дороге 10 тысяч долларов

Россия
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру IIЦарь в голове
Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
Российские борцы с экстремизмом не увидели плохого в призывах бить геев
Мать-одиночка преодолела километры и была унижена
Путин назвал причину гибели российского Ил-20
Ветерану пообещали «засунуть паяльник в одно место» за долги ЖКХ
На свалке под Петербургом обнаружены миллионы тонн токсичных отходов
Даша Гордийко«У меня шея, как у сломанной куклы»
Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Асад и Израиль
 
Еще одна страна легализовала марихуану
Британский истребитель заметили в районе крушения Ил-20
Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»
В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20
В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных
Обнаружены обломки сбитого в Сирии российского Ил-20
ЕС отказался вводить новые санкции против России
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Перешедшего на сторону ДНР экс-сотрудника СБУ показали на видео
Лукашенко задумал вывести Белоруссию к морю
Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию
Лидер украинских радикалов пригрозил расправой ранее избитой журналистке
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
«У нас самые большие амбиции по росту базы»
Генеральный директор Tele2 об инвестициях и новых трендах
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Союз вкладчиков обратился в ЦИК с целью изменить конституционный статус ЦБ
«Газпрому» не хватило труб на газопровод в Китай
Минфин поддержал план по отказу от доллара
Цены на бензин возьмут под жесткий контроль
Все материалы
Силовые структуры
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Одному из старейших воров в законе Украины вернули миллион долларов
«Ночной губернатор» Петербурга рассказал об убитом свидетеле Шенгелии
Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу
В Ростове-на-Дону следователи обнаружили покерный стол рядом с гробами
Все материалы
Наука и техника
Туман войны
Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Рядом с затихшим пульсаром нашли загадочный объект
Названа причина массовой гибели древних цивилизаций
Владельцев смартфонов Xiaomi завалили рекламой
Раскрыта тайна ледяной планеты в Солнечной системе
Все материалы
Спорт
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Италию оставили без футбольного чемпионата
В WADA разделились мнения насчет помилования российского спорта
В Белоруссии отреагировали на кричалку «Кто не скачет, тот москаль»
Чемпион мира по боксу поглумился над наркоманкой и натравил ее на «педофила»
Российских олимпийских чемпионов обеспечат пожизненно
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Нагиев обматерил любителей лозунгов «На Берлин» и «Можем повторить»
Полиция пришла в клуб Басты за наркотиками и преуспела
Странные телодвижения Антонио Бандераса озадачили пользователей сети
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Отец-неумеха попытался сфотографировать дочь и изуродовал ее
В сети принялись разжигать ненависть к евреям после гибели российских военных
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Блогер рассказала об оборотной стороне счастливой семейной жизни
Популярный российский блогер устал и взял перерыв
Все материалы
Ценности
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Меган Маркл навязали новый запрет
Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
Бывшая солистка группы Hi-Fi вышла замуж топлес
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Илон Маск назвал имя первого космического туриста к орбите Луны
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Одноногая красавица стала финалисткой «Мисс Италия»
Полицейский сопровождал премьера Японии и потерял заряженный пистолет
В Сибири попугай сбежал из дома и спутался с голубями
Таксист высадил пассажирок посреди дороги за громкий разговор
Все материалы
Видео: Порше за 30 млн
Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?
Мотоциклы с автомобильными моторами
Байки с американскими V8, японскими «оппозитами» и европейскими турбодизелями
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda
Audi представила электрический кроссовер e-tron
Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного L200
Все материалы
Дом
Ставки сделаны
Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Назван район Москвы с самым дорогим жильем
России предрекли дачный провал
Памятник Сергею Бодрову установят в Москве
Раскрыт список регионов России с нетипично низкими расходами на ЖКХ
Все материалы