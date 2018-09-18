Полиция извинилась перед россиянами спустя десять лет после пыток

В Оренбурге полиция принесла официальные извинения троим гражданам, которых незаконно задержали десять лет назад. Об этом сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток». Пострадавшие утверждают, что их пытали в отделении.

Начальник городского управления МВД Оренбурга Александр Ныров направил официальные письма Вячеславу Садовскому, Антону Ферапонтову и Максиму Ниматову. Ныров приносит извинения «за противоправные действия» бывших сотрудников Дзержинского РОВД Альберта Акманова и Василия Зубихина.

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В мае Акманова и Зубихина осудили за то, что они незаконно задержали и удерживали троих человек в 2008 году. Они получили по 11 месяцев колонии-поселения, но ввиду истечения срока давности суд освободил их от наказания. Пострадавшим присудили компенсацию по 200 тысяч рублей за нарушение разумного срока судопроизводства. Суд постановил взыскать с МВД тридцать и десять тысяч рублей за преступления в отношении Ферапонтова и Садовского, также подан иск в интересах Ниматова о компенсации морального вреда.

Приговор суда обжалован. Садовский, Ферапонтов и Ниматов утверждают, что в отделении их с помощью пыток вынуждали сознаться в совершении целого ряда преступлений: от ограбления пивного ларька до убийства милиционера. Как заявили пострадавшие, милиционеры надевали им на голову противогаз и пускали в дыхательный шланг дым от сигарет, душили и били дубинками, подвешивали за руки, скованные за спиной наручниками. Если задержанные засыпали, их били по голове. Когда молодых людей спустя сутки отпустили, в больнице у них диагностировали гематомы, ссадины, вывихи суставов, сломанные ребра и нос. Один из пострадавших получил сотрясение мозга.

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