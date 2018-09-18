Киев заподозрил Россию в массированных кибератаках на патриарха Варфоломея

Украинские власти считают, что Россия начала «массированные кибератаки» на Константинопольский патриархат после того, как вселенский патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов для предоставления украинской церкви автокефалии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИД Украины.

Источник в министерстве заявил, что за последними кибератаками в мире стоит Россия. «Думаем, что и в этой ситуации нет исключений. РПЦ крайне недовольна тем, что Константинопольский патриарх может предоставить Украине автокефалию, что приходы Украинской православной церкви могут уйти из Русской православной церкви. Чтобы избежать этого, российская власть, российские хакеры будут работать», — заявил собеседник издания.

Глава МИД Павел Климкин сообщил, что в последнее время против Константинопольского патриархата и его экзархов начались «массированные кибератаки». «Вот действительно для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!» — посетовал Климкин на своей странице в Facebook.

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В понедельник, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко и Павел Климкин встретились с назначенными на Украину экзархами вселенского патриарха Варфоломея — архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Иларионом Эдмонтонским. Порошенко заявил, что процесс предоставления автокефалии вышел на финишную прямую. Экзархи ответили, что прибыли на Украину, чтобы «продолжить работу над уже решенным вопросом предоставления автокефалии».

14 сентября Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил временно прекратить совместные службы с Константинопольским патриархатом и молитвенное поминовение Варфоломея во время богослужений. РПЦ призвала обсудить украинскую ситуацию со всеми поместными православными церквями в мире. На Украине действуют три «православные церкви»: никем не признанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь, а также каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Последняя обладает автономией в рамках РПЦ и не требует автокефалии.

В конце августа агентство Associated Press сообщило, что провело расследование и выяснило, что российские хакеры из Главного разведывательного управления (ГРУ) пытались получить доступ к частной переписке высокопоставленных священнослужителей, в том числе Варфоломея.

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