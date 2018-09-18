Появилось видео с места столкновения автобусов под Воронежем

МЧС России

Два пассажирских автобуса столкнулись на трассе в Воронежской области. Об этом сказано на сайте регионального МЧС.

В результате аварии пять человек погибли, еще около 20 пострадали, сообщает ТАСС. «19 человек эвакуированы в медорганизации, из них шесть тяжелых. Для оказания медпомощи пострадавшим задействовано 15 бригад скорой помощи», — заявили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

На 529 км трассы «Дон» в Воронежской области сегодня в 20:30 водитель автобуса совершил наезд на остановившийся на обочине по причине технической неисправности автобус. По предварительной информации, в результате ДТП один пассажир автобуса, совершившего наезд, погиб, около 20 пассажиров обоих автобусов получили телесные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. #ГИБДД #ДТП #трасса #Дон #Воронежскаяобласть #автобус #водитель #столкновение #фото #foto Фото опубликовано @gibdd.rus

Автокатастрофа произошла в 20:20 на 525 километре трассы М-4 «Дон». Столкнулись два автобуса, следовавшие из Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. «Предварительно, автобус Volvo стоял на обочине, вероятно, устранял неисправность, и в него врезался Neoplan», — сообщила представитель регионального главка МВД Елена Подтынных.

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