Названы самые красивые места России

Издание РИА Новости опубликовало список топ-10 самых красивых мест России.

На первом месте в рейтинге живописных достопримечательностей оказалось озеро Эльтон в Волгоградской области. По словам фотографа Елены Щипковой, это похоже на другую планету, где все вокруг сделано из соли. Также в список вошли Национальный парк «Таганай» в Челябинской области и плато Путорана в Красноярском крае.

Помимо этого, самыми красивыми российскими пейзажами признали Кучерлинское озеро (Республика Алтай), Шиханы в Башкортостане, река Чусовая в Пермском крае, система озер Селигер, Убсунурская котловина в республике Тыва, мыс Тарханкут в Крыму и горный массив Хибины в Мурманской области.

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В сентябре специалисты компании Ostrovok.ru провели исследование по итогам летнего сезона 2018 года и выяснили, что большинство россиян предпочли поездки по России путешествиям за границу. Согласно полученным данным, более половины бронирований жилья (55 процентов) с 1 июня по 31 августа текущего года пришлось на российские направления.

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