Россия оказалась популярнее заграницы

Специалисты компании Ostrovok.ru провели исследование по итогам летнего сезона 2018 года и выяснили, что большинство россиян предпочли поездки по России путешествиям за границу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, более половины бронирований жилья (55 процентов) с 1 июня по 31 августа текущего года пришлось на российские направления. Среди них на первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — курортный город Сочи. В числе зарубежных городов самыми востребованными названы Париж, Барселона и Ницца.

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Также специалисты выяснили, что стоимость жилья за ночь в летний сезон 2018 года увеличилась практически по всем типам размещений как на международных, так и на внутренних направлениях. Основным фактором, повлиявшим на изменение стоимости размещения на зарубежных направлениях, стало колебание курса валют и ослабление рубля по отношению к доллару и евро. По внутренним направлениям рост цен аналитики связали с выросшим спросом в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее, в августе, онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов).

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