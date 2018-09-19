Полицейских наказали за разыгранный разбой

В Удмуртии суд вынес приговор 30-летнему замначальника отдела полиции Ижевска и 29-летнему оперуполномоченному, которые ради улучшения статистики обвинили случайного прохожего в вооруженном разбое. Об этом в среду, 19 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Следствием установлено, что заместитель начальника в целях искусственного завышения показателей служебной деятельности решил инсценировать разбой и раскрыть его по горячим следам. Для этого он привлек знакомого на роль подставного потерпевшего и подчиненного оперуполномоченного.

Вечером 28 июля 2015 года полицейские задержали на улице случайного гражданина, подкинули ему револьвер и вещи подставного потерпевшего и обвинили в разбойном нападении. На основании ложного доноса мужчину осудили на шесть лет колонии строгого режима.

В результате замначальника и оперуполномоченный получили четыре и три года заключения соответственно за превышение должностных полномочий. Псевдопотерпевший был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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