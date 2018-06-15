Бывшего полицейского посадили за смерть избитого россиянина

Черкесский городской суд приговорил бывшего замначальника полиции Черкесска Руслана Рахаева к девяти годам колонии строгого режима за смерть задержанного в отделении. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах и звания капитана полиции, сообщает фонд «Общественный вердикт».
Рахаев признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК) и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК). Прокуратура просила для него 13 лет строгого режима.
По мнению суда, бывший полицейский путем пыток хотел улучшить показатели по раскрываемости преступлений и заработать авторитет среди подчиненных.
Потерпевшие суммарно получат пять миллионов рублей компенсации морального вреда.
Дело против Рахаева было возбуждено по факту смерти в ОВД 47-летнего жителя Карачаево-Черкесии Дахира Джанкезова, задержанного в нетрезвом виде по подозрению в краже батарей из частных домов. По версии следствия, в октябре 2011 года замначальника полиции приказал доставить себе в кабинет Джанкезова и за полчаса избил его до смерти. Вскрытие показало, что у погибшего сломаны десять ребер, проломлена грудина, отбиты многие внутренние органы, на теле множество синяков и кровоподтеков.
«Медиазона» писала о возможной попытке подчиненных подставить своего руководителя, который заступил на должность за несколько недель до происшествия и не вызывал симпатии у сотрудников. Издание писало, что, по словам Рахаева, он видел избитого мужчину лишь мельком незадолго до смерти, а пытали его оперативники, чтобы выбить показания. Сами полицейские дружно заявляли, что даже не трогали Джанкезова.
В июле 2013 года суд приговорил Рахаева к 13 годам колонии строгого режима. Решение было отменено республиканским Верховным судом из-за многочисленных нарушений, дело направили на дорасследование.