В работе «Яндекс.Почты» вновь произошел сбой

В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта DownDetector.

На сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и Челябинска.

Судя по комментариям на DownDetector, большинство пользователей испытывают трудности с загрузкой почтового клиента.

Аналогичная проблема в работе сервиса наблюдалась 11 сентября.

Представители сервиса пока не прокомментировали новый сбой. В прошлый раз причина неполадок не раскрывалась.

В «Яндексе» «Ленте.ру» сообщили, что сбой произошел из-за технических работ. На данный момент они закончены, и сервис работает в штатном режиме.

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