В работе «Яндекс.Почты» произошел сбой

Пользователи «Яндекс.Почты» сообщили, что в работе сервиса произошли неполадки. Судя по комментариям на сайте DownDetector, большинство юзеров испытывают трудности с загрузкой почтового клиента.

Сбой произошел около 11:00 по московскому времени. Многочисленные отчеты о неполадках отправляют пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Челябинска и Перми. В Twitter юзеры сообщают, что почта недоступна со всех устройств.

В «Яндексе» заверили, что работают над решением проблемы, и посоветовали до устранения неполадок пользоваться облегченной версией сервиса.

Причину сбоя в компании не раскрыли.

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