Названа самая смертоносная в мире инфекция

Туберкулез остается самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, несмотря на то что смертность от него снизилась. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным специалистов, с 2000 года удалось предотвратить около 54 миллионов смертей от этого заболевания, но государства все еще делают недостаточно для борьбы с ним. Отмечается, что в 2017 году туберкулезом заразились десять миллионов человек, умерли от него 1,6 миллиона.

Врачи снова призвали страны вспомнить о национальных и международных обязательствах. Их лидеры, подчеркнули в ВОЗ, могут опираться на недавние шаги, предпринятые в Индии, России, Руанде и Южной Африке.

Одной из проблем специалисты назвали резистентную форму туберкулеза, при которой инфекция не реагирует на рифампицин — основное лекарство против болезни. Кроме того, во многих государствах на борьбу с недугом не выделяется достаточно средств. В 2018 году, по оценкам ВОЗ, необходимо 3,5 миллиарда долларов для финансирования противотуберкулезных программ, и эта цифра может вырасти вдвое до 2022 года.

Туберкулез является одним из самых широко распространенных заболеваний в мире. При его открытой форме микобактерии обнаруживаются в выделениях больного, при этом человек становится заразным. Некоторые ученые считают, что возбудителями туберкулеза инфицирована примерно треть населения Земли.

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