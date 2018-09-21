Отца чемпиона НБА застрелили

Отца чемпиона Национальной баскетбольной лиги (НБА) Ричарда Джефферсона застрелили в калифорнийском городе Комптон. Об этом сообщает TMZ.

65-летний Ричард Джефферсон-старший находился около алкогольного магазина, когда из проезжавшей мимо машины неизвестные открыли огонь. Рядом с отцом баскетболиста стояли два человека. Точно неизвестно, являлся ли именно он целью нападавших. Джефферсон был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

Полиция ведет расследование.

Ричард Джефферсон-младший стал чемпионом НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс». В настоящий момент он выступает за команду «Денвер Наггетс». В 2004 году баскетболист в составе сборной США стал бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах.

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