Выступавшего в России баскетболиста пристрелили в США

Американский баскетболист Тайлер Ханикатт, известный по выступлениям за подмосковный клуб «Химки», погиб в результате перестрелки с полицией Лос-Анджелеса. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В правоохранительные органы поступил звонок от матери Ханикатта, которая пожаловалась на неуравновешенное поведение сына. Когда полиция приехала к резиденции спортсмена в Лос-Анджелесе, Ханикатт открыл огонь по офицерам. Полицейские ответили выстрелами.

В результате перестрелки баскетболист погиб. Ни один из офицеров ранений не получил.

РИА Новости уточняет, что факт смерти 27-летнего Ханикатта подтвердили игроки «Химок», пожелавшие остаться неизвестными.

Ханикатт вернулся в подмосковные «Химки» перед сезоном-2017/2018, подписав контракт на один год. Баскетболист выступал в составе клуба и раньше — с 2014 по 2016 год.

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