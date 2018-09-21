Мать отобрала у дочери телефон и чуть не попала за решетку

Американку Джоди Мэй (Jodie May) оправдали после ареста за кражу телефона. Как сообщает информационный портал ABC 13, женщина отобрала смартфон у дочери в качестве наказания.

Инцидент произошел в городе Хадсон, штат Мичиган. Мэй рассказала, что в мае к ней в дом ворвался сотрудник полиции и сообщил, что она арестована по обвинению в краже. Растерянная женщина попросила разрешения явиться в полицейский участок на следующий день, так как ей не с кем было оставить месячного ребенка. Однако полицейский все равно забрал ее и посадил за решетку. Спустя два часа она заплатила залог в 200 долларов и отправилась домой.

Как выяснилось позже, причиной ареста была жалоба бывшего мужа Мэй на то, что она украла его телефон iPhone 6. Женщина отрицала обвинения: по ее словам, она отобрала подаренный отцом на Рождество смартфон у 15-летней дочери из-за проблем в школе. Однако записи о том, что женщина отобрала телефон в качестве наказания, не было в протоколе допроса. Мэй настаивает, что она говорила об этом.

18 сентября прокурор округа Оттава снял с Мэй все обвинения спустя всего несколько минут после начала процесса. Дело закрыли, судья принял решение не фиксировать судимость. Однако Мэй глубоко возмущена произошедшим и собирается жаловаться на действия полиции и прокурора. «Я хотела бы понять, почему и как это все зашло так далеко, в то время как все происходило в моем доме. Я воспитывала своего ребенка и оказалась в наручниках», — пояснила она.

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