Памфилова заявила о потере доверия к кандидатам на пост главы Приморья

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила надежду, что бывшие кандидаты на выборах губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (от «Единой России») и Андрей Ищенко (от КПРФ) не будут участвовать в новой избирательной кампании. Об этом она заявила в интервью РБК, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру», — пояснила она.

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17 сентября Тарасенко и Ищенко обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. На следующий день ЦИК сообщил, что единоросс после обработки 100 процентов бюллетеней получил 49,55 процента голосов избирателей, а представитель КПРФ — 48,06 процента. Избирательная комиссия Приморского края признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан. Временно исполняющим обязанности губернатора остался Тарасенко.

Ожидается, что дату новых выборов назначит Законодательное собрание Приморского края 26 сентября, а новое голосование пройдет до 16 декабря.

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