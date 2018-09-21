Умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале. Об этом сообщаетReuters со ссылкой на местные СМИ.

Чан Дай Куанг скончался на 62-м году жизни в ханойском военном госпитале. Причиной его смерти называют последствия тяжелой болезни, с которой не смогли справиться местные и зарубежные специалисты.

Занимавший пост министра общественной безопасности, Чан Дай Куанг стал президентом в апреле 2016 года. Его кандидатура получила поддержку 91% депутатов Национального собрания (однопалатный парламент страны). Президент управляет Вьетнамом совместно с премьер-министром и главой коммунистической партии. Как пишет издание Channel News Asia, его должность носит во многом церемониальный характер.

Куанг родом из маленькой сельскохозяйственной общины в 115 километрах от Ханоя. Он сделал карьеру по линии партии, работая при этом в органах правопорядка. Ему было присвоено воинское звание генерала, с 2011 года он был членом Политбюро.

«Мы расстроены новостями о смерти президента», — приводит Channel News Asia слова старейшины деревни, в которой родился Куанг.

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