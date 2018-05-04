Во Вьетнаме россиянку приговорили к пожизненному заключению

Суд вьетнамского города Хошимин приговор россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат женщины Сункар Нурмагамбетов.

По его словам, поводом для этого стал ввоз кокаина во Вьетнам. «Мы продолжим защищать её права и интересы», — добавил он.

Отмечается, что женщине грозила смертная казнь.

Дапирку арестовали в августе 2014 года: в двойном дне ее чемодана таможенники обнаружили около 3 килограммов кокаина. Согласно вьетнамским законам, попытка контрабанды тяжелых наркотиков в количестве более ста граммов карается смертной казнью.

Защита утверждает, что женщина привезла чемодан по просьбе своего друга из Нигерии, поэтому понятия не имела, что в багаже находятся запрещенные вещества.

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