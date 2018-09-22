Причиной смерти президента Вьетнама назвали редчайшую болезнь

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Чан Дай Куанг

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер из-за редкого вида рака крови вирусного происхождения. Об этом заявил советник центрального управления здравоохранения профессор медицины Фам Зя Кхай, сообщает ТАСС со ссылкой на портал VietNamNet.

«Это очень редкая разновидность рака крови вирусного происхождения, в мире еще нет статистики по такому виду заболеваний, поэтому и нет никаких специальных лекарственных препаратов против этого вируса», — рассказал Фам Зя Кхай.

По его словам, ранее во Вьетнаме пациенты с похожим диагнозом не встречались. Он также отметил, что рак крови поддается лечению путем пересадки костного мозга, однако шансов на полное выздоровление немного.

Чан Дай Куанг умер 21 сентября в 10:05 по местному времени в ханойском военном госпитале на 62-м году жизни.

Куанг родом из маленькой сельскохозяйственной общины в 115 километрах от Ханоя. Он сделал карьеру по линии партии, работая при этом в органах правопорядка. Ему было присвоено воинское звание генерала, с 2011 года он был членом Политбюро. Президентом Вьетнама Чан Дай Куанг стал в апреле 2016 года.

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Предыстория: Умер президент Вьетнама
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