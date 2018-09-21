Футболист забил гол и провалился под землю

Youtube / FFS TV

Хавбек «Цюриха» Бенджамин Коллоли свалился в яму во время празднования гола в матче Лиги Европы против кипрского АЕК. Видео опубликовано на YouTube-канале FFS TV.

После того как Коллоли реализовал пенальти на 61-й минуте, он отправился праздновать взятие ворот соперника к болельщикам швейцарского клуба. Сперва футболист перепрыгнул через рекламный щит. Потом преодолел еще одно перекрытие и скрылся из виду. Оказалось, что игрок попал в ров.

Киприоты не сумели отыграть разницу в один гол. Встреча закончилась победой швейцарского клуба.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!