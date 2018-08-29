Футболист отметился автоголом почти с центра поля

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Нидерландский полузащитник «Хаддерсфилд Таун» Жуниньо Бакуно отметился автоголом в игре против «Стоук Сити» в рамках Кубка Лиги. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Thrice Champions.

Уже в добавленное время при счете 1:0 в пользу «Сток Сити» Бакуно, находившийся недалеко от центрального круга, вероятно, попытался прервать навесную передачу соперника. Тем не менее, мяч после удара голландца полетел прямо в ворота. Итоговый счет противостояния — 2:0 в пользу «Сток Сити».

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