Украинский футболист отметился странным автоголом в матче Первой лиги

Видео: BROVAR TV - Офіційний канал ФК "Оболонь-Бровар" / YouTube

Полузащитник черновицкой «Буковины» Игорь Бойчук отметился автоголом в игре 28-го тура чемпионата Первой лиги (второй по значимости дивизион Украины) против киевской «Оболони-Бровар». Видео эпизода размещено на канале столичной команды в YouTube.

На 87-й минуте матча нападающий киевлян пробил по воротам «Буковины». Голкипер отбил мяч перед собой, после чего Бойчук без какого-либо прессинга со стороны соперников нанес акцентированный удар по практически неподвижному мячу, который влетел в сетку. Этот гол стал единственным в матче.

По версии портала dni.ru, Бойчук стал автором самого нелепого автогола года.

«Оболонь-Бровар» с 37 очками занимает десятое место в турнирной таблице, в активе «Буковины» 31 очко, команда располагается на 13-й строчке.