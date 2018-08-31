Российский футболист намеренно забил мяч в свои ворота и подрался с тренером

Футболист клинского клуба «Титан» Аршен Цаголев забил автогол в матче третьего дивизиона чемпионата России с «Металлистом» из Королева. Видео публикует «Чемпионат.com».

Цаголев целенаправленно прошел к воротам своей команды и отправил мяч в девятку. После этого он вступил в потасовку с тренером «Титана» и был удален с поля.

Отмечается, что сам матч состоялся 25 августа, но внимание на инцидент СМИ обратили позднее. Руководство «Титана» отчислило Цаголева и еще троих игроков из команды.

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