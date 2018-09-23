Художник избил мастера перфоманса картиной ради искусства

В итальянской Флоренции мужчина напал на мастера перфоманса Марину Абрамович. Об этом пишет газета Republica.

По информации издания, инцидент произошел на выставке около дворца Палаццо Строцци. 51-летний нападавший ударил женщину по голове картиной с ее портретом. Абрамович сразу увели в подсобку, она не пострадала. Хулиган задержан.

Художница рассказала, что захотела поговорить с напавшим и понять, что стало причиной его поступка. Ее просьбу удовлетворили, и мужчина ответил, что «должен был сделать это для своего искусства».

По некоторым данным, напавший является гражданином Чехии, он ранее уже становился главным героем подобных эпизодов.

Самым известным перфомансом Марины Абрамович считается «Ритм 0», в ходе которого художница разложила на столе предметы, способные причинить боль или удовольствие, и разрешила публике в течение шести часов манипулировать ее телом и движениями. В итоге в нее втыкали шипы, разрезали одежду и едва не застрелили.

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