Главный бар-площадка для рэп-баттлов «1703» закрылся

Популярный петербургский бар «1703» объявил о закрытии. Соответствующее сообщение появилось в сообществе заведения во «ВКонтакте».

«Друзья, это последний викенд, который вы можете провести в старой-доброй 17-ке. С понедельника [24 сентября] мы закрыты. Последний шанс выпить на этих диванчиках, посидеть за любимой стоечкой, прочитать наконец стихотворение, написанное на нашей стене», — говорится в публикации (орфография сохранена).

23 сентября в заведении прошла последняя вечеринка. Не уточняется, будет ли закрытие временным — некоторые подписчики предполагают, что речь идет о ремонте.

В баре «1703» проходили съемки рэп-баттлов площадки Versus. Самый просматриваемый хип-хоп-поединок — между Оксимироном и Johnyboy — также прошел в этом заведении.

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